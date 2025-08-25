В Ангарске сотрудник магазина электроники незаконно перепродавал товары

В Ангарске заместитель управляющего магазина электроники незаконно перепродавал товары. С марта по июль текущего года мужчина присваивал себе дорогие смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сотрудник делал это, чтобы потом перепродать товары и заработать на этом.