В Ангарске сотрудник магазина электроники незаконно перепродавал товары

В Ангарске заместитель управляющего магазина электроники незаконно перепродавал товары. С марта по июль текущего года мужчина присваивал себе дорогие смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сотрудник делал это, чтобы потом перепродать товары и заработать на этом.
— Сотрудник вносил изменения в товароучетную программу и забирал себе якобы проданную технику, — уточнили в полиции.
Сумма причиненного ущерба составила почти два миллиона рублей. Оперативники пресекли незаконные действия мужчины. Следователи завели уголовное дело за присвоение или растраты в особо крупном размере. Сейчас заместитель управляющего находится под подпиской о невыезде.
