Минчанин пошел в милицию из-за странного поведения своей пожилой матери

После этого пожилой женщине уже в мессенджере поступил звонок якобы от правоохранителя. Он убедил минчанку принять участие в специальной операции, а также задекларировать деньги. Пенсионерка согласилась и в нескольких отделениях банка осуществила денежные переводы на иностранные счета на общую сумму более 30 000 рублей.