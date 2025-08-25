Ричмонд
Минчанин пошел в милицию из-за странного поведения своей пожилой матери

Минчанин заметил странное поведение матери и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин пошел в милицию из-за странного поведения своей пожилой матери. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонил житель Минска. Мужчина сообщил, что его 66-летняя мать стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником организации «Белтелеком» и сказал, что минчанке нужно продлить договор на оказание услуг. Женщина согласилась и продиктовала неизвестному свои паспортные данные.

После этого пожилой женщине уже в мессенджере поступил звонок якобы от правоохранителя. Он убедил минчанку принять участие в специальной операции, а также задекларировать деньги. Пенсионерка согласилась и в нескольких отделениях банка осуществила денежные переводы на иностранные счета на общую сумму более 30 000 рублей.

«Через некоторое время сын пенсионерки заметил странности в поведении матери и попытался узнать причину. Тогда женщина рассказала ему о произошедшем, и мужчина обратился в милицию», — уточнили в милиции.

