В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП

По данным ведомства, в воскресенье около 19.00 (15.00 мск) на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей» 19-летний кызылчанин, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и врезался в лоб Toyota Vellfire. В момент аварии они направлялись из города Чадан в Кызыл. В первой иномарке также находились 35-летняя мать водителя и трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 17 лет. В минивэне — 7 человек, включая 44-летнего водителя.
«Мать и (трое несовершеннолетних родственников — ред.) в результате происшествия в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение медучреждения. Водитель также получил травмы. В последующем от тяжести травм, несовместимых с жизнью, скончался 17-летний пассажир», — говорится в сообщении.
Во второй иномарке пострадал один из пассажиров, которой также был доставлен в медучреждение.
Правоохранители выяснили, что недалеко от места ДТП дежурил наряд дорожно-патрульной службы, мимо которого проезжала Toyota Funcargo, но за рулем на тот момент находилась мать виновника аварии. После поста ДПС она передала управление своему сыну.
Уточняется, что оба водителя прошли освидетельствование, результаты которого показали отсутствие алкоголя в крови. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка, его матери грозит ответственность за передачу управления автомобилем.