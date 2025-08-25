В Туве мать пустила за руль сына без прав, он устроил смертельное ДТП

По данным ведомства, в воскресенье около 19.00 (15.00 мск) на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей» 19-летний кызылчанин, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и врезался в лоб Toyota Vellfire. В момент аварии они направлялись из города Чадан в Кызыл. В первой иномарке также находились 35-летняя мать водителя и трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 17 лет. В минивэне — 7 человек, включая 44-летнего водителя.