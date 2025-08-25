Лихач сбил 8-летнего велосипедиста под Волгоградом и сбежал с места ДТП

Дорожное происшествие случилось в Еланском районе Волгоградской области вечером 24 августа. Водитель автомобиля «Нива» наехал на 8-летнего велосипедиста, который катался на улице Московской напротив дома № 18. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему ребенку, водитель скрылся с места аварии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.