Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко продлили арест

Советский райсуд Уфы оставил под арестом до 30 сентября депутата Курултая республики Алексея Локотченко, сообщает «РБК Уфа». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Как полагает следствие, директор юридической компании «РСК» Алексей Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт на военную службу. За фиктивное зачисление в добровольческий отряд он попросил у нее 10,2 млн руб. якобы для передачи должностным лицам Минобороны России.

Депутат, не раз посещавший зону проведения СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 млн руб. с поличным задержали сначала посредника, а затем и самого депутата.

Алексей Локотченко не признает вину. Ранее он участвовал в СВО, получил ранение.