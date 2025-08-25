Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко продлили арест

Как полагает следствие, директор юридической компании «РСК» Алексей Локотченко предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт на военную службу. За фиктивное зачисление в добровольческий отряд он попросил у нее 10,2 млн руб. якобы для передачи должностным лицам Минобороны России.
Депутат, не раз посещавший зону проведения СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 млн руб. с поличным задержали сначала посредника, а затем и самого депутата.
Алексей Локотченко не признает вину. Ранее он участвовал в СВО, получил ранение.