Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко продлили арест

Депутат, не раз посещавший зону проведения СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 млн руб. с поличным задержали сначала посредника, а затем и самого депутата.