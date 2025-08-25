В Киргизии не смогли запустить дрон для поиска россиянки в горах

Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа привлекли вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену Ми-17ВМ удалось совершить эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, включая гражданина России. Затем из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только в минувший вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов. В пятницу он вынужден был вернуться в базовый лагерь из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил, что эвакуировать россиянку в ближайшее время невозможно из-за морозов и сильных ветров, которые начинаются на пике Победы в конце августа и продолжаются до следующего лета. Он уточнил, что с такой высоты с этой вершины еще ни разу никого не спускали, несмотря на многочисленные попытки. По данным Грекова, на склонах семитысячника до сих пор покоятся не менее 15 альпинистов.