Москва
+14°
небольшая облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое дело завели на экс-главу «Спецавтохозяйства» Южакова в Новосибирске

Его подозревают в крупной растрате.

В Новосибирске следователи возбудили второе уголовное дело на бывшего главу регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство» (САХ) Александра Южакова. Его подозревают в крупной растрате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, Южаков в период с августа 2024 года по март 2025 года похитил вверенные ему 5 млн рублей. Обвиняемый будучи на должности директора МУП «САХ» заключил договоры оказания услуг с организацией.

Отмечается, что организация оказала свои услуги некачественно, что привело к ненадлежащему исполнению заключенных ранее концессионных соглашений. Однако Южаков оплатил услуги, которые были некачественно оказаны, при этом необходимость в них отсутствовала.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата». Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры Новосибирской области.