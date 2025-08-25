Новое дело завели на экс-главу «Спецавтохозяйства» Южакова в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили второе уголовное дело на бывшего главу регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство» (САХ) Александра Южакова. Его подозревают в крупной растрате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, Южаков в период с августа 2024 года по март 2025 года похитил вверенные ему 5 млн рублей. Обвиняемый будучи на должности директора МУП «САХ» заключил договоры оказания услуг с организацией.
Отмечается, что организация оказала свои услуги некачественно, что привело к ненадлежащему исполнению заключенных ранее концессионных соглашений. Однако Южаков оплатил услуги, которые были некачественно оказаны, при этом необходимость в них отсутствовала.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата». Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры Новосибирской области.