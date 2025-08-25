Завербованная СБУ россиянка пыталась пронести бомбу в здание ФСБ в Крыму

В мае женщине позвонил мошенник из СБУ, который представился следователем ФСБ. Он сообщил ей, что некий террорист якобы взял на ее имя кредит и перевел деньги украинской армии. Чтобы избежать уголовного преследования, перепуганная гражданка оформила под залог своей квартиры несколько крупных кредитов на общую сумму более 3 миллионов рублей и перевела эти деньги аферистам.