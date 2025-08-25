Завербованная СБУ россиянка пыталась пронести бомбу в здание ФСБ в Крыму

В Крыму Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против своих сотрудников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства, СБУ планировала использовать для подрыва взрывное устройство, спрятанное в икону.
Оперативники ФСБ задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области. По информации спецслужбы, украинские агенты через Telegram обманом вовлекли ее в террористическую деятельность.
В мае женщине позвонил мошенник из СБУ, который представился следователем ФСБ. Он сообщил ей, что некий террорист якобы взял на ее имя кредит и перевел деньги украинской армии. Чтобы избежать уголовного преследования, перепуганная гражданка оформила под залог своей квартиры несколько крупных кредитов на общую сумму более 3 миллионов рублей и перевела эти деньги аферистам.
Затем, выполняя указания своего куратора, она приехала в Крым. Там через посредника ей передали православную икону, внутри которой была спрятана мощная самодельная бомба. Фигурантка принесла икону к контрольно-пропускному пункту здания регионального управления ФСБ, где ее и задержали.
При досмотре предмета нашли и обезвредили взрывное устройство, по мощности эквивалентное килограмму тротила. Бомба должна была взорваться по специальному кодовому сигналу.
По замыслу СБУ, взрыв должен был убить не только сотрудников ведомства, но и саму исполнительницу теракта, которой куратор приказал лично активировать заряд. Женщина подтвердила, что пыталась отправить кодовый сигнал, но система безопасности на входе в здание заблокировала его.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение взрывчатых устройств». Суд заключил фигурантку под стражу на два месяца.