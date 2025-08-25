Ричмонд
Израиль атаковал больницу «Насер» в секторе Газа

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Израильские ВС нанесли два удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

По утверждению ведомства, первый снаряд попал в четвертый этаж здания. Второй удар последовал после того, как к медучреждению прибыли спасатели для разбора завалов и поиска жертв и пострадавших. Согласно Минздраву, от атак погибли по меньшей мере восемь палестинцев, число раненых уточняется.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще 300 человек, в том числе 117 детей, умерли от голода.

9 июня 2025 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «Насер» остается единственным функционирующим государственным медицинским учреждением на юге сектора Газа.

