На трассе в Башкирии погиб 44-летний водитель ВАЗ

В Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе ГАИ республики, ДТп случилось сегодня, 25 августа, примерно в восемь утра на 11-м километре трассы Кальтовка — Балажи.
Согласно предоставленной информации, 44-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 двигался из деревни Балажи в сторону села Кальтовка, когда не справился с управлением. Машина ушла в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте от полученных травм.
По факту трагедии начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.