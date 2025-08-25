Ричмонд
На трассе в Башкирии погиб 44-летний водитель ВАЗ

В Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе ГАИ республики, ДТп случилось сегодня, 25 августа, примерно в восемь утра на 11-м километре трассы Кальтовка — Балажи.

Согласно предоставленной информации, 44-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 двигался из деревни Балажи в сторону села Кальтовка, когда не справился с управлением. Машина ушла в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте от полученных травм.

По факту трагедии начато разбирательство.

