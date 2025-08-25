В Новосибирске за неделю произошло 34 пожара: пострадали два человека.
За минувшую неделю в Новосибирске зарегистрировано 34 пожара, 11 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.
Так, вечером 21 августа возгорание произошло в квартире новостройки на площади Станиславского, где пострадал мужчина. Спустя два дня, 23 августа, пожар случился в многоэтажном доме на улице Ипподромской — травмы получила пожилая женщина.
В мэрии подчеркнули, что предотвратить возгорание значительно легче, чем устранять его последствия. Жителей города призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.