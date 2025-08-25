Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске ФСБ задержала заведующего диагностическим центром ОКБ № 3

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: AP 2024

В Челябинске сотрудники ФСБ и СК задержали заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики Областной клинической больницы № 3. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель центра, будучи членом аукционной комиссии, организовал заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиограмм между больницей и подконтрольной ему организацией.

Договор, стоимостью более 11,6 миллиона рублей, дублировал уже предоставляемые консультационным центром услуги, что причинило значительный ущерб Министерству здравоохранения области. Это повлекло тяжкие последствия.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В настоящий момент фигурант задержан, проведены обыски, собирается доказательная база, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.