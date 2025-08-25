В Челябинске ФСБ задержала заведующего диагностическим центром ОКБ № 3

По версии следствия, с января по март 2024 года руководитель центра, будучи членом аукционной комиссии, организовал заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиограмм между больницей и подконтрольной ему организацией.
Договор, стоимостью более 11,6 миллиона рублей, дублировал уже предоставляемые консультационным центром услуги, что причинило значительный ущерб Министерству здравоохранения области. Это повлекло тяжкие последствия.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В настоящий момент фигурант задержан, проведены обыски, собирается доказательная база, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.