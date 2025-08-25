Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 сентября в школах Башкирии начнут изучать «Историю родного края»

С 1 сентября в школах Башкирии появится новый предмет.

Источник: Комсомольская правда

С нового учебного года в башкирских школах появится дисциплина «История родного края». О введении этого предмета сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в ЦУРе.

Кроме того, с 1 сентября вводится единое учебное планирование и общее расписание занятий для всех школ, а также сокращается объем проверочных работ. Также каникулы по всей стране теперь будут проходить в одинаковые периоды.

Напомним, что в этом году за парты в Башкирии впервые сядут более 45 тысяч первоклассников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.