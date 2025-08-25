В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне

Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях. Как рассказывали пользователи, девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, якобы во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку забрала «скорая». Организаторы, как утверждает очевидец, помощь не оказывали.