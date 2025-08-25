На Курилах спасли 10 туристов, потерявшихся у вулкана

Туристов эвакуировали с труднодоступной территории вертолетом МЧС. Сейчас они направлены в Курильск, где их встретят спасатели и местные власти. «Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — уточнил Истомин.
Информация о пропаже группы поступила 23 августа. В поисках, как сообщают RTVI, участвовали сотрудники полиции, военные и спасатели. Ситуацию осложняли погодные условия: на склонах вулкана несколько дней стоял густой туман, сопровождался проливными дождями.
Позднее сами туристы рассказали подробности. По словам гидов Валерия и Анастасии, группа сбилась с маршрута именно из-за тумана.
Источник РЕН ТВ уточнил, что группа не была официально зарегистрирована перед выходом в маршрут. Туристы отправились на вулкан самовольно, без уведомления спасателей и дежурных служб. В результате они могли свернуть не туда на сложном участке из-за ограниченной видимости. Как сообщили СМИ, супруги гиды, которые сопровождали группу, также впервые пошли по этому маршруту.
Несмотря на все трудности, спасательная операция завершилась благополучно. Сейчас туристам предстоит вернуться домой и восстановить силы после испытаний.