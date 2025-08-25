Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Курилах спасли 10 туристов, потерявшихся у вулкана

На Курильском острове Итуруп завершилась поисковая операция по спасению группы туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского. Все десять участников похода живы, им не потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп
Источник: РИА "Новости"

Туристов эвакуировали с труднодоступной территории вертолетом МЧС. Сейчас они направлены в Курильск, где их встретят спасатели и местные власти. «Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — уточнил Истомин.

Информация о пропаже группы поступила 23 августа. В поисках, как сообщают RTVI, участвовали сотрудники полиции, военные и спасатели. Ситуацию осложняли погодные условия: на склонах вулкана несколько дней стоял густой туман, сопровождался проливными дождями.

Позднее сами туристы рассказали подробности. По словам гидов Валерия и Анастасии, группа сбилась с маршрута именно из-за тумана.

Попытка развести сигнальный костер оказалась безуспешной: вся древесина оказалась сырой от постоянных осадков. Туристы несколько суток двигались в тяжелых условиях без связи и возможности выйти к людям.

Источник РЕН ТВ уточнил, что группа не была официально зарегистрирована перед выходом в маршрут. Туристы отправились на вулкан самовольно, без уведомления спасателей и дежурных служб. В результате они могли свернуть не туда на сложном участке из-за ограниченной видимости. Как сообщили СМИ, супруги гиды, которые сопровождали группу, также впервые пошли по этому маршруту.

Несмотря на все трудности, спасательная операция завершилась благополучно. Сейчас туристам предстоит вернуться домой и восстановить силы после испытаний.