Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ в Крыму икона. Видео

На кадрах силовики показали, как разбирают икону, — там видно, как с иконы снимают оклад, под ним видны собранные механизмы и электроника. При осмотре взрывное устройство было обезврежено. Его мощность — 1 кг в тротиловом эквиваленте.
«Подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм», — заявили в спецслужбе.
Также ФСБ показала видео допроса задержанной — она рассказала, что украинский куратор «вел» ее по видеосвязи, указывая, куда идти и как действовать.
ФСБ ранее сообщила, что на полуострове спецслужбы предотвратили террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины. Задержана жительница Волгоградской области, которая по указанию куратора прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в раму которой было вмонтировано самодельное взрывное устройство.
Россиянка согласилась на такой шаг, став жертвой мошеннической схемы: весной ей позвонил сотрудник СБУ, представившись следователем ФСБ, и рассказал, что некий включенный в список террористов мужчина взял на ее имя кредит и перевел средства на нужды ВСУ.
«По команде злоумышленников под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более 3 млн руб., которые перевела преступникам», — рассказали в спецслужбе.