Двое красноярцев пригласили девушку домой и выбросили из окна

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 20 мая. 43-летний и 61-летний мужчины познакомились на улице с 19-летней девушкой, которая была с двухлетней дочерью. Узнав, что ей негде переночевать, они пригласили ее в свою квартиру на улице Воронова.
Во время застолья, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, один из фигурантов поссорился с гостьей и ударил ее кулаком в шею. Когда девушка потеряла сознание, мужчины вдвоем выбросили ее из окна четвертого этажа.
Спустя некоторое время красноярцы сами позвонили в полицию и сообщили, что в их квартире находится чужой маленький ребенок. Пострадавшую девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Там она скончалась через два дня.
Мужчины находятся под стражей. Уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего его рассмотрит суд.