ФСБ задержала волгоградку за подготовку теракта в Крыму

Затем, следуя указаниям украинского куратора, отправилась в Республику Крым, где получила от курьера православную икону со встроенным СВУ, мощность которого в тротиловом эквиваленте составляла 1 кг, и принесла ее на КПП здания УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, где и была задержана сотрудниками ФСБ.