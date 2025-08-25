ФСБ задержала волгоградку за подготовку теракта в Крыму

Согласно предоставленным ведомством данных, сотрудники украинской спецслужбы, планировавшие теракт, хотели его совершить руками 54-летней жительницы Волгоградской области, которую обманом вовлекли в террористическую деятельность, используя для этого мессенджер Telegram.
В разговоре украинский силовик сообщил женщине, что гражданин Украины, включенный в список террористов, воспользовался поддельной доверенностью, якобы предоставленной самой женщиной, и взял на ее имя кредит, а затем полученные средства перевел на нужды ВСУ.
Во избежание уголовной ответственности по совету злоумышленников жительница Волгоградской области под залог квартиры оформила несколько кредитов на сумму свыше трех миллионов рублей и перевела эти деньги на счета, указанные преступниками.
Затем, следуя указаниям украинского куратора, отправилась в Республику Крым, где получила от курьера православную икону со встроенным СВУ, мощность которого в тротиловом эквиваленте составляла 1 кг, и принесла ее на КПП здания УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, где и была задержана сотрудниками ФСБ.
По замыслу украинских спецслужб, подрыв СВУ осуществлялся при помощи специального кода, который исполнительница должна была направить самостоятельно, что привело бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и ее самой.
Отмечается, что по факту случившегося в отношении жительницы Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Покушение на террористический акт» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.