Житель Воронежской области угнал КамАЗ, чтобы доехать до дома

38-летний житель Хохольского района задержан по подозрению в неправомерном завладении грузовым автомобилем. По информации ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел на территории одного из деревообрабатывающих предприятий, где мужчина периодически подрабатывал.
По версии следствия, подозреваемый, воспользовавшись тем, что ключи от грузовика КамАЗ-4310 находились в открытом доступе в подсобном помещении, угнал его. Его целью, как он пояснил на допросе, было добраться до своего дома. Однако далеко уехать ему не удалось — автомобиль был оперативно остановлен нарядом ДПС.
В настоящее время в отношении задержанного, ранее уже имевшего судимость, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Мужчина полностью признал свою вину.