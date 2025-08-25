Житель Воронежской области угнал КамАЗ, чтобы доехать до дома

По версии следствия, подозреваемый, воспользовавшись тем, что ключи от грузовика КамАЗ-4310 находились в открытом доступе в подсобном помещении, угнал его. Его целью, как он пояснил на допросе, было добраться до своего дома. Однако далеко уехать ему не удалось — автомобиль был оперативно остановлен нарядом ДПС.