Во Франции пожарный вертолет упал в воду во время тушения пожара. Видео

Во французском департаменте Финистер 24 августа разбился пожарный вертолет. Два члена экипажа, пилот и офицер пожарной службы, остались живы и смогли самостоятельно выбраться из упавшей в пруд машины. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Крушение вертолета Morane 29 произошло около 19:10 по местному времени в пруду возле города Роспорден. В тот момент вертолет был задействован в тушении пожара, угрожавшего жилому дому в этом районе.
Авария, кадры которой быстро распространились в социальных сетях, произошла во время забора воды из пруда. Вертолет слишком низко опустился к поверхности водоема, коснулся воды и рухнул.
Очевидец Дэвид рассказал BFM TV, что «все произошло менее чем за десять секунд». По его словам, машина «спустилась слишком низко, очень быстро», после чего ее «бросало из стороны в сторону».
Начато расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно, что этот вертолет крайне активно использовали этим летом. Он совершил 33 вылета и 154 сброса воды, потушив десятки природных пожаров и предотвратив уничтожение сотен гектаров растительности. Только в день крушения с его помощью спасли 10 гектаров леса.