Свердловчанина признали виновным в гибели подростков-велосипедистов

Об этом сообщается в телеграм-канале «Суды Свердловской области».
Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что трагедия произошла 22 ноября 2024 года на 9-м километре трассы Кушва — Верхняя Тура.
Игорь Колесников за рулем автомобиля «Форд Эксплорер» при обгоне не убедился в безопасности и сбил подростков 16-ти и 17-ти лет, которые ехали на велосипедах. Юноши от травм скончались на месте происшествия.
Игорь Колесников свою вину признал. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, в пользу каждого с осужденного взыскан моральный вред в сумме 1 млн 45 тысяч рублей.
«МК-Урал» писал о данной аварии. Автоинспекторы выяснили, что водитель внедорожника — 49-летний житель Кушвы, его стаж вождения — 24 года. В момент ДТП был трезв. По его словам, в темноте не заметил велосипедистов.
На месте аварии сотрудники ГАИ выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети: отсутствовал тротуар и стационарное освещение.