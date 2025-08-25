Ричмонд
Свердловчанина признали виновным в гибели подростков-велосипедистов

Кушвинский городской суд признал виновным Игоря Колесникова по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Об этом сообщается в телеграм-канале «Суды Свердловской области».

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что трагедия произошла 22 ноября 2024 года на 9-м километре трассы Кушва — Верхняя Тура.

Игорь Колесников за рулем автомобиля «Форд Эксплорер» при обгоне не убедился в безопасности и сбил подростков 16-ти и 17-ти лет, которые ехали на велосипедах. Юноши от травм скончались на месте происшествия.

Игорь Колесников свою вину признал. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, в пользу каждого с осужденного взыскан моральный вред в сумме 1 млн 45 тысяч рублей.

«МК-Урал» писал о данной аварии. Автоинспекторы выяснили, что водитель внедорожника — 49-летний житель Кушвы, его стаж вождения — 24 года. В момент ДТП был трезв. По его словам, в темноте не заметил велосипедистов.

На месте аварии сотрудники ГАИ выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети: отсутствовал тротуар и стационарное освещение.