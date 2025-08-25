Ричмонд
В Анапе во время шторма утонул 64-летний мужчина

Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пляже в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе во время шторма утонул 64-летний мужчина. Все произошло на пляже вблизи местного отеля вечером 24 августа.

В настоящее время в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи СК.

«Территориальным следственным отделом СКР по краю проводится процессуальная проверка. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщили «КП»-Кубань" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, в Анапе продолжают действовать ограничения на купание в море и пребывание на пляжах. Это связано с последствиями ЧС с мазутом. Находиться на побережье и купаться в море из-за выброшенных нефтепродуктов небезопасно.