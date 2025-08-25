Новые учебники истории для 5−7 классов поступили в школы Башкирии

В Башкирии ученики 5−7 классов начнут изучать историю по новым учебникам, о чем сообщил министр образования республики Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, в регионе продолжается системная работа по оснащению школ едиными учебниками, утвержденными на государственном уровне. В 2025 году на эти цели из бюджета Башкирии выделили 1,3 миллиарда рублей.
Министр также уточнил, что все школы уже получили учебники по истории для старших классов, автором которых является Владимир Мединский. К началу нового учебного года, к 1 сентября, учащиеся 5−7 классов также будут полностью обеспечены новыми пособиями.
Ранее стало известно, что для учеников 8−9 классов единые учебники по истории появятся позже — с 2026 или 2027 учебного года.
