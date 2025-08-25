Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Башкирии спасли мужчину с полным заворотом кишки

В Башкирии врачи спасли мужчину с заворотом кишки на 360 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Башкирии успешно прооперировали пациента с полным заворотом кишки. Сложное хирургическое вмешательство выполнили медики больницы города Кумертау. Как сообщил в соцсетях главный врач учреждения Григорий Маркелов, у мужчины диагностировали заворот долихосигмовидной кишки на полный оборот.

Операцию проводила бригада в составе двух хирургов, анестезиолога и двух медицинских сестёр. Врачи отмечают, что вмешательство прошло без осложнений.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и продолжает восстановление в хирургическом отделении больницы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.