Врачи Башкирии спасли мужчину с полным заворотом кишки

Врачи Башкирии успешно прооперировали пациента с полным заворотом кишки. Сложное хирургическое вмешательство выполнили медики больницы города Кумертау. Как сообщил в соцсетях главный врач учреждения Григорий Маркелов, у мужчины диагностировали заворот долихосигмовидной кишки на полный оборот.
Операцию проводила бригада в составе двух хирургов, анестезиолога и двух медицинских сестёр. Врачи отмечают, что вмешательство прошло без осложнений.
Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и продолжает восстановление в хирургическом отделении больницы.
