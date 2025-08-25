МВД Казахстана сделало заявление из-за «срочного сообщения» в мессенджерах о похищении детей и мигрантах

По данным МИА «Казинформ», казахстанцы стали получать письма, в которых указано, что МВД рассылает «срочное сообщение» из-за «напряженной ситуации в стране».
Граждан в ней просят «держать двери запертыми», а также «не вступать в близкие отношения любыми иммигрантами из Сирии или Афганистана». Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу МВД. В ведомстве информацию назвали фейком.
«Распространяемое в мессенджерах “предупреждение” с упоминанием мигрантов и похищений детей — фейковое. Ведомство не публиковало подобных заявлений. Просим граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения», — заявили в пресс-службе.