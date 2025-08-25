Ричмонд
В Минске милиция задержала замдиректора частной компании

Минская милиция заявила о задержании заместителя директора частной компании.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала замдиректора частной компании. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД вместе с коллегами из таможенного комитета с поличным был задержан 39-летнй житель Минска.

По месту жительства фигуранта милиционеры нашли и изъяли опасные вещества. Удалось установить, что запрещенные вещества мужчина покупал в наркомаркете, а затем забирал из тайников-закладок.

«Известно, что мужчина работает заместителем директора в частной компании и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — отметили в милиции.

По указанному факту было заведено уголовное дело.