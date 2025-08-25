В Минске милиция задержала замдиректора частной компании. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД вместе с коллегами из таможенного комитета с поличным был задержан 39-летнй житель Минска.
По месту жительства фигуранта милиционеры нашли и изъяли опасные вещества. Удалось установить, что запрещенные вещества мужчина покупал в наркомаркете, а затем забирал из тайников-закладок.
«Известно, что мужчина работает заместителем директора в частной компании и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — отметили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.