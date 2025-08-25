«Она сама выпрыгнула!»: хозяин жестоко расправился с собакой в Ангарске

Правоохранители быстро вышли на владельца собаки. Мужчина, который взял Бэсси из приюта три года назад, пытался убедить следствие, что питомец сам выпрыгнул в окно во время игры. Однако показания свидетелей и материалы проверки полностью опровергли эту версию.