«Она сама выпрыгнула!»: хозяин жестоко расправился с собакой в Ангарске

В Ангарске осудили мужчину, сбросившегося собаку из окна четвертого этажа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который сбросил питомца с четвертого этажа. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все 11 августа 2024 года в 211-м квартале города нефтехимиков.

Беспородная собака по кличке Бэсси выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть на глазах у прохожих. Очевидцы сразу вызвали полицию, заявив, что животное не упало, а было целенаправленно выброшено хозяином.

Правоохранители быстро вышли на владельца собаки. Мужчина, который взял Бэсси из приюта три года назад, пытался убедить следствие, что питомец сам выпрыгнул в окно во время игры. Однако показания свидетелей и материалы проверки полностью опровергли эту версию.

— Следствие установило, что мужчина совершил преступление на почве внезапной неприязни к животному — ему не понравилось поведение собаки. Подсудимый так и не признал свою вину, — сообщили в пресс-службе МВД и прокуратуре региона.

Судья, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

