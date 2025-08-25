«Она сама выпрыгнула!»: хозяин жестоко расправился с собакой в Ангарске

В Ангарске суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который сбросил питомца с четвертого этажа. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все 11 августа 2024 года в 211-м квартале города нефтехимиков.
Беспородная собака по кличке Бэсси выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть на глазах у прохожих. Очевидцы сразу вызвали полицию, заявив, что животное не упало, а было целенаправленно выброшено хозяином.
Правоохранители быстро вышли на владельца собаки. Мужчина, который взял Бэсси из приюта три года назад, пытался убедить следствие, что питомец сам выпрыгнул в окно во время игры. Однако показания свидетелей и материалы проверки полностью опровергли эту версию.
— Следствие установило, что мужчина совершил преступление на почве внезапной неприязни к животному — ему не понравилось поведение собаки. Подсудимый так и не признал свою вину, — сообщили в пресс-службе МВД и прокуратуре региона.
Судья, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.
