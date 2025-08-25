«Выбросили из окна как мусор»: в Красноярске завершено расследование дела об убийстве молодой матери

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей — 43 и 61 года. Они обвиняются в убийстве 19-летней девушки, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, трагедия произошла вечером 20 мая 2025 года. Обвиняемые познакомились на улице с девушкой, которая гуляла с 2-летней дочерью и жаловалась на отсутствие жилья. Как уточнили в СК, она сказала, что поссорилась с сожителем и ей никуда идти. Мужчины пригласили ее в квартиру на улице Воронова.
Во время совместного распития алкоголя между одним из фигурантов и гостьей возник конфликт на почве бытовых оскорблений. В состоянии опьянения обвиняемый нанес девушке удар кулаком в шею, после чего она потеряла сознание. Затем оба мужчины выбросили ее из окна четвертого этажа. Потерпевшая с тяжелейшими травмами была госпитализирована, но спустя двое суток скончалась в больнице.
Спустя время убийцы сами сообщили в полицию о «найденном на улице чужом ребенке». Девочка осталась жива и была передана родственникам.
Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд. Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.