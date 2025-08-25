«Выбросили из окна как мусор»: в Красноярске завершено расследование дела об убийстве молодой матери

По версии следствия, трагедия произошла вечером 20 мая 2025 года. Обвиняемые познакомились на улице с девушкой, которая гуляла с 2-летней дочерью и жаловалась на отсутствие жилья. Как уточнили в СК, она сказала, что поссорилась с сожителем и ей никуда идти. Мужчины пригласили ее в квартиру на улице Воронова.