Жена спасла мужа из пасти крокодила в Индии

Как сообщают в Deccan Herald, пострадавшего сначала доставили в местную больницу, а затем перевели в Медицинский колледж Бахрайча, где врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Крокодил с открытой пастью в водоеме
Источник: Image by Freepik

В индийском штате Махараштра произошел инцидент с участием крокодила, который едва не стоил жизни 45-летнему мужчине. Сайфу переходил канал вместе с женой и золовкой, когда рептилия вцепилась ему в ногу и попыталась утащить его в воду.

Своевременная реакция супруги спасла мужчину: она бросила ему сари, за которое он ухватился и смог удержаться на поверхности. Крики людей привлекли внимание соседей, которые поспешили на помощь и начали отбивать крокодила палками. В конечном итоге животное отпустило жертву.

Представители лесного департамента отмечают, что сильные дожди вызвали повышение уровня воды в каналах, что позволило крокодилам приблизиться к населенным пунктам. Спасательные службы уже начали операции по отлову опасных рептилий, чтобы предотвратить новые инциденты.

В этом регионе наблюдается повышенная активность крокодилов в сезон дождей. По сведениям за 2024 год, в Уттар-Прадеше зарегистрировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых оказались смертельными. Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и избегать пересечения рек и каналов вброд.

Экологи рекомендуют держаться на безопасном расстоянии и немедленно сообщать о появлении крокодила в населенных пунктах. Они напоминают, что вмешательство человека в поведение рептилий может быть опасным, а соблюдение дистанции и осторожность помогают сохранить жизни.