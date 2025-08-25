Жена спасла мужа из пасти крокодила в Индии

В этом регионе наблюдается повышенная активность крокодилов в сезон дождей. По сведениям за 2024 год, в Уттар-Прадеше зарегистрировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых оказались смертельными. Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и избегать пересечения рек и каналов вброд.