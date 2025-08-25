Жена спасла мужа из пасти крокодила в Индии

В индийском штате Махараштра произошел инцидент с участием крокодила, который едва не стоил жизни 45-летнему мужчине. Сайфу переходил канал вместе с женой и золовкой, когда рептилия вцепилась ему в ногу и попыталась утащить его в воду.
Своевременная реакция супруги спасла мужчину: она бросила ему сари, за которое он ухватился и смог удержаться на поверхности. Крики людей привлекли внимание соседей, которые поспешили на помощь и начали отбивать крокодила палками. В конечном итоге животное отпустило жертву.
В этом регионе наблюдается повышенная активность крокодилов в сезон дождей. По сведениям за 2024 год, в Уттар-Прадеше зарегистрировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых оказались смертельными. Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и избегать пересечения рек и каналов вброд.
Экологи рекомендуют держаться на безопасном расстоянии и немедленно сообщать о появлении крокодила в населенных пунктах. Они напоминают, что вмешательство человека в поведение рептилий может быть опасным, а соблюдение дистанции и осторожность помогают сохранить жизни.