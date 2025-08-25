В Башкирии утонул подводный охотник

На озере Чебаркуль в Абзелиловском районе Башкирии во время подводной охоты пропал житель Магнитогорска. По предварительным данным, мужчина утонул, и в настоящее время его тело разыскивают водолазы.
Как сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании в правительстве, инцидент произошел в ночь на 22 августа. Трое магнитогорцев занимались подводной охотой, когда один из них в условленное время не вышел на связь и не вернулся.
— Спасательные работы продолжаются, — добавил Первов.
