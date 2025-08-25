Установлено, как нефть попала в реку Миасс

В ходе проверки выяснилось, что некто организовал незаконные работы. Без какого-либо разрешения он провёл врезку в коммунальные трубы, а позднее по новой ветке сети пустили нефтепродукты, которые сначала попали в канализацию, а оттуда в реки. Уральским управлением Росприроднадзора установлено, что в результате загрязнения Миассу был нанесён ущерб.