Установлено, как нефть попала в реку Миасс

Челябинская природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения рек Игуменка и Миасс.

Источник: АиФ

Челябинская природоохранная прокуратура завершила проверку по факту загрязнения рек Игуменка и Миасс. Результат — установлен путь попадания опасных отходов в бассейны водоёмов, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что некто организовал незаконные работы. Без какого-либо разрешения он провёл врезку в коммунальные трубы, а позднее по новой ветке сети пустили нефтепродукты, которые сначала попали в канализацию, а оттуда в реки. Уральским управлением Росприроднадзора установлено, что в результате загрязнения Миассу был нанесён ущерб.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Изучив результаты прокурорской проверки, в челябинском УМВД решили возбудить уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод). Виновнику ЧП грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей или в размере дохода за полгода, либо обязательные или исправительные работы, либо арест на несколько месяцев, либо запрет занимать соответствующие должности на ближайшие годы.