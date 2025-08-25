В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника

Прокуратура сообщает также, что ребенок получил многочисленные травмы. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенку была оказана медпомощь. У мальчика есть родители, они отпустили сына погулять, а он вернулся домой побитый. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также даст оценку органам системы профилактики, проверит, что за семья и как сработали контролирующие органы.