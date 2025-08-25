В Хабаровском крае арестовали подозреваемых в похищении школьника

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Двоих мужчин из поселка Хор в Хабаровском крае заключили под стражу за похищение семиклассника, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, 17 августа подозреваемые, угрожая применить насилие, посадили 13-летнего подростка на мотоцикл и отвезли в дом в поселке Хор, где избивали и удерживали его в течение вечера.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям, 40 и 38 лет, в отношении которых возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункты “а”, “в”, “д” части 2 статьи 126 УК РФ)», — сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура сообщает также, что ребенок получил многочисленные травмы. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенку была оказана медпомощь. У мальчика есть родители, они отпустили сына погулять, а он вернулся домой побитый. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также даст оценку органам системы профилактики, проверит, что за семья и как сработали контролирующие органы.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, похитители подозревали мальчика в краже наркотиков.