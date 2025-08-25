Вблизи Анадыря на танкере произошел взрыв

Как говорится в сообщении, «25 августа на малом танкере “Онемен” АО “Анадырьморпорт”, в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения». Член экипажа и капитан получили травмы. Они были авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в города Анадырь.