Вблизи Анадыря на танкере произошел взрыв

АНАДЫРЬ, 25 августа. /ТАСС/. Неподалеку от Анадыря на Чукотке на малом танкере «Онемен» произошле взрыв паров горючей жидкости — без последующего горения. Два человека получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Анадырского морского порта.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении, «25 августа на малом танкере “Онемен” АО “Анадырьморпорт”, в 110 км от Анадыря, произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения». Член экипажа и капитан получили травмы. Они были авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в города Анадырь.

Уточняется, что герметичность судна нарушена не была, разлива топлива не произошло. В данный момент танкер буксируется в порт Анадыря, добавили в пресс-службе.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

О начале проверки сообщили также в Дальневосточной транспортной прокуратуре.