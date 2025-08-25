Теневая экономика Казахстана: куда исчезли миллиарды из «серой» зоны

На региональном уровне картина неоднородна. Наименьшие доли ненаблюдаемой экономики наблюдаются в Атырауской (8,37%), области Улытау (10,75%) и Мангистауской (13,01%) области, что отражает высокую степень прозрачности в нефтегазовом и добывающем секторах. В то же время, наибольший показатель — 27,97% — зафиксирован в Туркестанской области, что указывает на необходимость дальнейших усилий в регионах, где доминирует малый бизнес и сельское хозяйство.