Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области трое 15-летних подростков попали в аварию и сбили пешехода

Авария с участием подростков произошла в городе Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В ночном происшествии на дороге в городе Миллерово пострадали несовершеннолетние юноши. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла около 22 часов 24 августа на улице Российской. Предварительно, 15-летний водитель «Шевроле Ланос», с двумя пассажирами своего возраста в машине, наехал на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу вне «зебры». После наезда на пешехода машина потеряла управление и опрокинулась.

— В результате все участники происшествия получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят взрослых не оставлять ключи от машин в открытом доступе для подростков. Водителям на дорогах нужно быть осторожными, особенно в местах, где могут проходить люди. Необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Подпишись на нас в Telegram.