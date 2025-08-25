В Ростовской области трое 15-летних подростков попали в аварию и сбили пешехода

В ночном происшествии на дороге в городе Миллерово пострадали несовершеннолетние юноши. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.
По данным ведомства, авария произошла около 22 часов 24 августа на улице Российской. Предварительно, 15-летний водитель «Шевроле Ланос», с двумя пассажирами своего возраста в машине, наехал на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу вне «зебры». После наезда на пешехода машина потеряла управление и опрокинулась.
— В результате все участники происшествия получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.
Правоохранители просят взрослых не оставлять ключи от машин в открытом доступе для подростков. Водителям на дорогах нужно быть осторожными, особенно в местах, где могут проходить люди. Необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в Telegram.