В Ростовской области трое 15-летних подростков попали в аварию и сбили пешехода

Правоохранители просят взрослых не оставлять ключи от машин в открытом доступе для подростков. Водителям на дорогах нужно быть осторожными, особенно в местах, где могут проходить люди. Необходимо постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.