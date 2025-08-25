Хотела взорвать УФСБ. В Крыму задержана подозреваемая с бомбой в иконе

Подробности — в нашем материале.
Выполнила все указания.
Силовикам удалось предотвратить террористический акт, который планировался СБУ в отношении сотрудников ФСБ России. В результате была задержана 54-летняя женщина, ставшая жертвой телефонных мошенников. Через мессенджер с ней связался представитель украинской спецслужбы и представился следователем ФСБ. Он сообщил, что на имя женщины был взят кредит гражданином Украины, включенным в список террористов. Якобы после этого деньги были переведены на нужды ВСУ.
Женщина попыталась избежать ответственности и под залог квартиры оформила несколько кредитов. Их общая сумма составила более чем 3 миллиона рублей, которые она позже перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.
Позже, угрожая уголовным преследованием, ей дали новые указания. Жительнице Волгоградской области необходимо было приехать в Крым и забрать у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. После этого обвиняемая принесла икону на контроль-пропускной пункт здания УФСБ по Крыму и Севастополю. Во время осмотра иконы обнаружили и обезвредили СВУ фугасного типа, мощность которого составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Могла взорвать всех.
Позже выяснилось, что в бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, который должен был сработать во время поступления определенного кодового сигнала. Как отметили силовики, подрыв иконы мог привести не только к гибели сотрудников ФСБ, но и самой исполнительницы теракта. По требованию куратора женщине необходимо было лично направить код на исполнительный механизм взрывчатки.
Во время допроса обвиняемая рассказала все детали произошедшего. Она призналась, что куратор контролировал ее действия по видеосвязи. Женщина в семь утра прибыла в здание УФСБ и начала снимать на телефон всех, кто заходит в здание. После этого ей было велено зайти на КПП и отправить код для активации бомбы.
Женщина рассказала, что увидела около семи сотрудников учреждения. Кроме того, неподалеку от здания располагался детский сад, в который родители начали привозить детей. Куратор велел ей зайти на КПП и отправить код для активации бомбы, но с первой попытки этого сделать не удалось. Он не сработал из-за плохой связи. Куратор потребовал повторить попытку. После того как женщина вернулась и попросила передать посылку одному из сотрудников, выход был заблокирован, и ее задержали.
В настоящее время следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении обвиняемой. Жительницу Волгоградской области арестовали на два месяца.