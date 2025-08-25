В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе

По информации спасателей, вызов поступил в 11 часов 25 минут. Сообщалось, что огонь охватил участок и расположенный на нем двухэтажный дом. К месту прибыли силы МЧС и Спасательной службы города.
«Площадь пожара 200 квадратных метров. Локализовать его удалось в 12:12. Ведется проливка территории», — сказано в сообщении.
По предварительной информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле подразделений.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли человека на пожаре в шестиэтажном многоквартирном доме в Ялте. Причина пожара — возгорание кондиционера на кухне.