Более 45 тысяч детей в Башкирии сядут за школьные парты впервые

В Башкирии более 45 тысяч детей впервые сядут за школьные парты в предстоящий День знаний. Как сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в ЦУРе, общее число учащихся в новом учебном году превысит 512 тысяч человек.