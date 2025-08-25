Более 45 тысяч детей в Башкирии сядут за школьные парты впервые

В Башкирии более 45 тысяч детей впервые сядут за школьные парты в предстоящий День знаний. Как сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в ЦУРе, общее число учащихся в новом учебном году превысит 512 тысяч человек.
Помимо школьников, за обучение примутся свыше 118 тысяч студентов системы среднего профессионального образования, из которых 31 тысяча — это первокурсники.
Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, пройдут во всех образовательных учреждениях республики в понедельник, 1 сентября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.