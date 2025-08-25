Операция по спасению умирающей альпинистки Наговициной завершена

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об альпинистке родом из Перми, которая 12 августа отправилась на пик Победы (горная система Тянь-Шань). В момент спуска 48-летняя женщина повредила ногу и не могла продолжать путь. С того момента было несколько попыток спасти альпинистку — каждая окончилась провалом. Во время одной из таких операций также погиб другой спортсмен из Италии, пытавшийся помочь Наговициной.