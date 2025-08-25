Операция по спасению умирающей альпинистки Наговициной завершена

Операция по спасению умирающей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной завершена, сообщает проект Mountain.RU.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об альпинистке родом из Перми, которая 12 августа отправилась на пик Победы (горная система Тянь-Шань). В момент спуска 48-летняя женщина повредила ногу и не могла продолжать путь. С того момента было несколько попыток спасти альпинистку — каждая окончилась провалом. Во время одной из таких операций также погиб другой спортсмен из Италии, пытавшийся помочь Наговициной.
Спустя 12 дней экстренные службы, неравнодушные альпинисты и другие люди не оставляли попыток спасти женщину. Тем не менее, 25 августа стало известно, что вертолёт, который мог стать шансом для Наговициной не смогли поднять в воздух из-за погодных условий.
«25.08.2025 спасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели. Погоды нет», — сообщил ресурс Mountain.RU.
МЧС Киргизии подтвердили ТАСС, что вертолёт за альпинисткой не смог вылететь. В то же время итальянские пилоты, которые прибыли для проведения спасательной операции, приняли решение выдвигаться домой, не дождавшись наступления благоприятной погоды.