Подросток не вернулся домой в Кызылординской области: его искали днем и ночью

Сотрудники полиции организовали отдельные группы для обследования территории за пределами населенного пункта в радиусе нескольких десятков километров. Поисковые работы велись круглосуточно и не прекращались даже при плохой видимости. Примерно через двое суток подростка нашли. К счастью, он не пострадал и сейчас находится рядом с родителями.