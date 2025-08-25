Подросток не вернулся домой в Кызылординской области: его искали днем и ночью

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вечером 21 августа в отдел полиции Казалинского района поступило сообщение о пропаже 14-летнего подростка. Он не вернулся домой.
Сразу после получения информации сотрудники полиции немедленно начали поисковые мероприятия. К поискам активно подключились и местные жители. Несмотря на темное время суток, десятки добровольцев вышли на улицы, чтобы помочь найти парня. Люди обследовали населенный пункт, парки, заброшенные здания, внимательно осматривая каждый уголок.
Сотрудники полиции организовали отдельные группы для обследования территории за пределами населенного пункта в радиусе нескольких десятков километров. Поисковые работы велись круглосуточно и не прекращались даже при плохой видимости. Примерно через двое суток подростка нашли. К счастью, он не пострадал и сейчас находится рядом с родителями.
Отец ребенка искренне поблагодарил сотрудников полиции и всех неравнодушных граждан, принявших участие в поисках.