Экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева оказалась в СИЗО

Рушания Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж». Компания занималась продажей земельных участков и обещала покупателям подключение инженерных коммуникаций — водопровода, газа и электроэнергии. Однако, по версии следствия, эти обещания не были выполнены. Покупатели земли были вынуждены самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, а некоторые из них вообще не получили купленную недвижимость. В общей сложности по делу проходят 136 потерпевших, а общий ущерб оценивается в 38,3 миллиона рублей.