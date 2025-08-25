Экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева оказалась в СИЗО

Бывший депутат Казанской городской думы Рушания Бильгильдеева оказалась под стражей по решению Советского райсуда Казани. Как сообщили в пресс-службе суда, в отношении нее возбуждено новое уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Бильгильдеева будет находиться в СИЗО два месяца.
Это не первый судебный процесс, связанный с именем экс-депутата. В Вахитовском суде города уже рассматривают первое уголовное дело против нее. Бильгильдееву обвиняют в 11 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.
Рушания Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж». Компания занималась продажей земельных участков и обещала покупателям подключение инженерных коммуникаций — водопровода, газа и электроэнергии. Однако, по версии следствия, эти обещания не были выполнены. Покупатели земли были вынуждены самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, а некоторые из них вообще не получили купленную недвижимость. В общей сложности по делу проходят 136 потерпевших, а общий ущерб оценивается в 38,3 миллиона рублей.
