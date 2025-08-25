В Самарской области два человека погибли из-за обрыва зиплайна

Два туриста из Ульяновской области погибли в Кинельском районе Самарской области из-за обрыва троса на зиплайне. Падение с высоты около 30 метров оказалось смертельным для 37-летнего мужчины, который скончался на месте, и его спутницы, умершей позднее в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По факту произошедшего Следственным отделом по городу Кинелю возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время следователи выясняют все детали трагедии и устанавливают лиц, виновных в гибели людей, назначены необходимые экспертизы.
Расследование уголовного дела находится на контроле областного управления Следственного комитета.
При этом, по информации телеграм-канала Mash, ссылающегося на очевидцев, причиной трагедии могли стать действия организатора зиплайна. Утверждается, что он резко дернул трос во время спуска, из-за чего тот зацепился за несущие канаты и перетер их. Канал также пишет, что после падения организаторы даже не попытались оказать пострадавшим помощь.