В Самарской области два человека погибли из-за обрыва зиплайна

При этом, по информации телеграм-канала Mash, ссылающегося на очевидцев, причиной трагедии могли стать действия организатора зиплайна. Утверждается, что он резко дернул трос во время спуска, из-за чего тот зацепился за несущие канаты и перетер их. Канал также пишет, что после падения организаторы даже не попытались оказать пострадавшим помощь.