В мэрии Красноярска прокомментировали инцидент с фейерверком в Солнечном

«Эта организация проводит подобные мероприятия 2−3 раза в год. Раньше таких серьезных нарушений замечено не было. Мы сейчас ждём результатов проверки, чтобы понять, были ли фейерверки запланированными или это чья-то самовольная затея», — сообщили журналистам в мэрии.