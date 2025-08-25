Ричмонд
В мэрии Красноярска прокомментировали инцидент с фейерверком в Солнечном

Пиротехники не должно было быть на празднике.

Мэрию Красноярска не предупреждали о фейерверке на празднике. Об этом в администрации рассказали «7 каналу Красноярск».

Организаторами события выступило молодёжное семейное движение «Бро, дари добро!».

«Эта организация проводит подобные мероприятия 2−3 раза в год. Раньше таких серьезных нарушений замечено не было. Мы сейчас ждём результатов проверки, чтобы понять, были ли фейерверки запланированными или это чья-то самовольная затея», — сообщили журналистам в мэрии.

Однако организаторы заявляют, что фейерверк не был их инициативой.

«Мы после праздника сразу поехали в полицию чтобы узнать, кто это. Полиция разбирается. У нас не был запланирован фейерверк», — прокомментировали инцидент в благотворительном фонде «Бро, дари добро!».

Напомним, вечером 25 августа неизвестные запустили фейерверк в непосредственной близости от скопления людей. Он попал в толпу. В результате женщина получила ожог второй степени, а у многих гостей праздника возникли проблемы со слухом.