Самолет Новосибирск — Санкт-Петербург опасно сблизился с Боингом из Душанбе

Boeing 737−800 авиакомпании S7 Airlines, который летел по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург, был перенаправлен в московский аэропорт «Домодедово» из-за ограничений на прилёт самолетов в «Пулково». В столичной аэрогавани самолет S7 выпустили лоб в лоб такому же Boeing авиакомпании Somon Air из Душанбе, заходившему на посадку на ту же полосу.