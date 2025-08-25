Самолет Новосибирск — Санкт-Петербург опасно сблизился с Боингом из Душанбе

Boeing 737−800 авиакомпании S7 Airlines, который летел по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург, был перенаправлен в московский аэропорт «Домодедово» из-за ограничений на прилёт самолетов в «Пулково». В столичной аэрогавани самолет S7 выпустили лоб в лоб такому же Boeing авиакомпании Somon Air из Душанбе, заходившему на посадку на ту же полосу.
— Из-за ошибки диспетчера горизонтальный интервал был нарушен и сработала индикация конфликтной ситуации между бортами, — сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
Однако позднее диспетчер вовремя сориентировался и дал команду пилотам S7 взять правее. В итоге минимальный горизонтальный интервал между самолетами составил четыре километра при норме в пять километров, что при неблагоприятном исходе могло создать угрозу безопасности пассажиров и экипажей двух бортов.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что боинг S7, летевший из Новосибирска в Сочи, вернулся в Толмачёво спустя 3,5 часа. Самолёт кружил над Чулымом, прежде чем сесть в новосибирском аэропорту.