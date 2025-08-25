С начала лета на водоемах Ростовской области погибли 27 человек

С начала лета 2025 года в водоемах Ростовской области утонули 27 человек, в том числе пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Основными причинами происшествий оказались: нарушение правил безопасности, купание в запрещенных местах и отдых в состоянии алкогольного опьянения. Дети гибли, когда оставались без присмотра у воды.
Во время рейдов по местам отдыха спасатели выявили 221 нарушение правил поведения на воде. Жителей Дона просят быть осторожными.
Нельзя заезжать на необорудованные пляжи. Перед купанием лучше не употреблять горячительные напитки. Не следует заходить в воду при температуре ниже +17−19 градусов и температуре воздуха ниже +21−23 градусов. Оптимальная продолжительность плавания не должна превышать 15−20 минут.
Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, даже на мелководье.
