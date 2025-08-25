Ричмонд
Автомобиль скорой попал в ДТП в Бресте

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария случилась 25 августа около 11.20. За рулем автомобиля оперативного назначения МАЗ был 37-летний водитель. Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета. На перекрестке улиц Московской и Пионерской произошло столкновение с автомобилем GMC под управлением 24-летнего молодого человека. От удара автомобиль скорой медпомощи опрокинулся.

Фельдшера доставили в учреждение здравоохранения для диагностики. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

«При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд», — подчеркнули в Госавтоинспекции.