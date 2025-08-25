Автомобиль скорой попал в ДТП в Бресте

Авария случилась 25 августа около 11.20. За рулем автомобиля оперативного назначения МАЗ был 37-летний водитель. Машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета. На перекрестке улиц Московской и Пионерской произошло столкновение с автомобилем GMC под управлением 24-летнего молодого человека. От удара автомобиль скорой медпомощи опрокинулся.