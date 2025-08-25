В Волгограде 9-летний мальчик на квадроцикле попал в ДТП

В Волгограде 9-летний мальчик, управляя квадроциклом «Кайо» напротив одного из домов по улице Поленова не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся. Итог печален: ребенок с травмами попал в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Госавтоинспекция Волгограда снова и снова обращается к родителям — нужно контролировать и пресекать любые попытки ребенка сесть за руль мотоцикла, скутера или квадроцикла без соответствующего обучения и прав.
Последствия такого попустительства могут быть не только трагичными для здоровья ребенка, но и обернуться серьезными проблемами с законом для самих родителей. За самостоятельное управление транспортом без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если юному водителю нет и 16 лет, отвечать придется родителям по всей строгости закона, да еще и транспортное средство в любом случае отправится на спецстоянку.