Прокуратура Финляндии запросила 2,5 года тюрьмы для членов экипажа Eagle S

Прокуратура Финляндии потребовала арестовать на два года и шесть месяцев капитана нефтяного танкера Eagle S, а также двух его помощников. Об этом сообщает Yle. Фигурантам предъявлены обвинения по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года.