15 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 25 августа. День должен пройти с переменной облачностью, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер сохранится западный и северо-западный 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Температура днем ожидается в пределах +19−24, по югу и востоку прогнозируют до +29 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.