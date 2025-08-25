15 пожаров потушили за сутки в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки произошло 15 пожаров. Статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.
Всего потушили шесть техногенных пожаров и девять возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия четырех ДТП, на месте одного дорожного происшествия спасли человека.
В общей сложности от МЧС задействовали 284 специалиста и 71 единицу техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 25 августа. День должен пройти с переменной облачностью, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер сохранится западный и северо-западный 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Температура днем ожидается в пределах +19−24, по югу и востоку прогнозируют до +29 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.
