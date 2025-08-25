В Алматы дом сгорел за четыре минуты

Как сообщает очевидец, дом сгорел за четыре минуты. На видео видно, что здание полностью охвачено огнем, загорелись рядом стоящие постройки, деревья. В этот момент пожарных на месте происшествия еще не было. При этом дома в этом районе построены очень близко и возникла реальная угроза для соседних зданий.