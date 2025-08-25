Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы дом сгорел за четыре минуты

Частный жилой дом сгорел в Алматы.

Источник: Даниил Селин

Как сообщает очевидец, дом сгорел за четыре минуты. На видео видно, что здание полностью охвачено огнем, загорелись рядом стоящие постройки, деревья. В этот момент пожарных на месте происшествия еще не было. При этом дома в этом районе построены очень близко и возникла реальная угроза для соседних зданий.

По данным ДЧС Алматы, пожар вспыхнул в 15:09 в Алмалинском районе по улице Варламова. В 15:48 огонь локализовали.

Сообщается, что пожарные организовали бесперебойную подачу воды с ближайшего пожарного гидранта, расположенного всего в 100 метрах.

В тушении пожара были задействованы 50 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Основной сложностью в ликвидации возгорания стали конструктивные особенности зданий плотно примыкающих друг другу. Все это способствовало быстрому распространению огня. В настоящее время угроза дальнейшего распространения пожара устранена», — отметили в ДЧС.