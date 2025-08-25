В Алматы дом сгорел за четыре минуты

Как сообщает очевидец, дом сгорел за четыре минуты. На видео видно, что здание полностью охвачено огнем, загорелись рядом стоящие постройки, деревья. В этот момент пожарных на месте происшествия еще не было. При этом дома в этом районе построены очень близко и возникла реальная угроза для соседних зданий.
По данным ДЧС Алматы, пожар вспыхнул в 15:09 в Алмалинском районе по улице Варламова. В 15:48 огонь локализовали.
Сообщается, что пожарные организовали бесперебойную подачу воды с ближайшего пожарного гидранта, расположенного всего в 100 метрах.
В тушении пожара были задействованы 50 человек личного состава и четыре единицы техники.
«Основной сложностью в ликвидации возгорания стали конструктивные особенности зданий плотно примыкающих друг другу. Все это способствовало быстрому распространению огня. В настоящее время угроза дальнейшего распространения пожара устранена», — отметили в ДЧС.